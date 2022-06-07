В Херсоне сообщают о взрыве в кафе напротив администрации
"Известия": В Херсоне прогремел взрыв в кафе напротив администрации
В Херсоне произошёл взрыв в кафе напротив военно-гражданской администрации, сообщает корреспондент "Известий" Ксения Солдатова.
Подробности пока не приводятся, информации о пострадавших нет.
А несколько дней назад власти Херсона сообщали, что над городом был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.
Херсонская областная государственная администрация