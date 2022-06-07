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Опубликовано 7 июня 2022, 09:58

В Херсоне сообщают о взрыве в кафе напротив администрации

"Известия": В Херсоне прогремел взрыв в кафе напротив администрации

В Херсоне произошёл взрыв в кафе напротив военно-гражданской администрации, сообщает корреспондент "Известий" Ксения Солдатова.

Подробности пока не приводятся, информации о пострадавших нет.

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А несколько дней назад власти Херсона сообщали, что над городом был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.

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Александра Вишнякова
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