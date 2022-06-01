Власти Херсона заявили о сбитом вблизи города украинском беспилотнике "Байрактар"
Над Херсоном был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.
"По Херсону. Если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе "Байрактар" <…> между Николаевом и Вознесенском, поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось", — пояснил он в эфире Первого канала.
Стремоусов отметил, что украинская сторона наносит удары по гражданским, совершенно не разбираясь, где и как это всё происходит.
Ранее стало известно, что российская ПВО сбила украинский Су-25 в ДНР и вертолёт Ми-8 под Харьковом. Также, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, было сбито семь украинских беспилотников в районе населённых пунктов Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка ДНР, Малые Проходы и Новая Гнилица Харьковской области и Пятихатка Херсонской области.
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