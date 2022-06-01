Власти Херсона заявили о сбитом вблизи города украинском беспилотнике "Байрактар"

Над Херсоном был сбит украинский беспилотник "Байрактар". Как сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов, Киев не наносил ударов по городу, однако на движение летательного аппарата отреагировал зенитный ракетный комплекс С-300.

"По Херсону. Если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе "Байрактар" <…> между Николаевом и Вознесенском, поэтому по городу Херсону фактически ударов не наносилось", — пояснил он в эфире Первого канала.

Стремоусов отметил, что украинская сторона наносит удары по гражданским, совершенно не разбираясь, где и как это всё происходит.