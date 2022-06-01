Болгары обрадовались отъезду украинских беженцев

Граждане Болгарии обрадовались отъезду украинских беженцев из страны, которые в последние дни стали массово покидать территорию государства. Своим мнением пользователи поделились в комментариях к публикации издания dnes.dir.bg.

"На этом приключение закончилось, и они отправились на поиски в другое место. Возвращаться на Украину, конечно, никто не собирается, переедут куда-то на запад. То, что уходят, это хорошо, наши дураки за три месяца узнали, что это за люди", — написал один из пользователей.

Другие читатели издания отметили, что в ответ на гостеприимность получали от украинских беженцев оскорбления, поэтому теперь "от сострадания и сопереживания не осталось и следа". Люди выразили негодование, почему переселенцы недовольны тем, что их отправляют из отелей у моря на госбазы и во временные центры в центральных регионах Болгарии.

По данным СМИ, 31 мая в Румынию отправилось 35 автобусов с беженцами, а на территорию Болгарии въехал только один. В частности, покидают центр для беженцев в Елхово, где ранее переселенцы жаловались на проблемы с водой и детским питанием.