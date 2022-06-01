Боец ВСУ пожаловался родственнице на наплевательское отношение руководства

RT опубликовал запись телефонного разговора одного из командиров ВСУ, который ведёт диалог, предположительно, со своей родственницей. В частности, в ходе беседы военнослужащий рассказал о том, что от их батальона осталось 150 человек, однако командование абсолютно ничего не предпринимает по этому поводу.

Телефонный разговор командира ВСУ с родственницей. Видео © Telegram / RT на русском

Кроме того, мужчина сообщил о желании вернуться с места боевых действий, даже если за это его отправят в тюрьму.

"Мне [всё равно], куда уже меня [отправят]: в тюрьму, в плен. Нас долбят. И всё знают они (командующие. — Прим. Лайфа), они не могут не знать. Связь есть, мы докладываем каждый день", — сказал он.

Военный также призвал родственницу "идти в часть", чтобы его с сослуживцами "вытягивали" с фронта.