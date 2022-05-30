Волына описал невыносимую обстановку на "Азовстали" в последние дни осады

Комбриг подчеркнул, что российская сторона превосходила Незалежную в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках и живой силе. Причём проблема заключалась в том, что украинские боевики находились в полном окружении, добавил он.

Также, по его словам, украинские военные в плане питания зависели от подразделения "Азова". Боевики давали бойцам ВСУ столько еды, сколько считали нужным. В итоге те плохо питались, продуктов "не хватало даже для того, чтобы просто существовать, не говоря уже о том, что нужно выносить тяжёлые физические нагрузки", сказал Волына RT.