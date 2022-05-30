Волына описал невыносимую обстановку на "Азовстали" в последние дни осады
Комбриг ВСУ Волына описал невыносимую обстановку на "Азовстали" в последние дни осады
Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — Волына) в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о сложной обстановке на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в последние дни осады.
Украинский комбриг Волынский рассказал о трудностях в последние дни осады "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"
По его словам, в последние дни у военных и боевиков нацбатов на территории завода оставалось совсем немного боеприпасов. Кроме того, были сложности с техникой, водой и продовольствием. При этом моральный дух находившихся в осаде был практически на нуле. Солдаты морально чувствовали себя очень плохо, отметил Волына. Помимо этого, также было много раненых и погибших.
Комбриг подчеркнул, что российская сторона превосходила Незалежную в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках и живой силе. Причём проблема заключалась в том, что украинские боевики находились в полном окружении, добавил он.
Также, по его словам, украинские военные в плане питания зависели от подразделения "Азова". Боевики давали бойцам ВСУ столько еды, сколько считали нужным. В итоге те плохо питались, продуктов "не хватало даже для того, чтобы просто существовать, не говоря уже о том, что нужно выносить тяжёлые физические нагрузки", сказал Волына RT.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Позже на заводе нашли ещё солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, полагают в ДНР.