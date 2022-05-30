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Опубликовано 30 мая 2022, 18:32
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Волына описал невыносимую обстановку на "Азовстали" в последние дни осады

Комбриг ВСУ Волына описал невыносимую обстановку на "Азовстали" в последние дни осады

Бывший командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — Волына) в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал о сложной обстановке на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в последние дни осады.

Украинский комбриг Волынский рассказал о трудностях в последние дни осады "Азовстали". Видео © Телеканал "Звезда"

По его словам, в последние дни у военных и боевиков нацбатов на территории завода оставалось совсем немного боеприпасов. Кроме того, были сложности с техникой, водой и продовольствием. При этом моральный дух находившихся в осаде был практически на нуле. Солдаты морально чувствовали себя очень плохо, отметил Волына. Помимо этого, также было много раненых и погибших.

Комбриг подчеркнул, что российская сторона превосходила Незалежную в авиации, артиллерии, бронетехнике, танках и живой силе. Причём проблема заключалась в том, что украинские боевики находились в полном окружении, добавил он.

Также, по его словам, украинские военные в плане питания зависели от подразделения "Азова". Боевики давали бойцам ВСУ столько еды, сколько считали нужным. В итоге те плохо питались, продуктов "не хватало даже для того, чтобы просто существовать, не говоря уже о том, что нужно выносить тяжёлые физические нагрузки", сказал Волына RT.

Вышедший с "Азовстали" украинский комбриг Волынский рассказал об иностранцах на комбинате
Вышедший с "Азовстали" украинский комбриг Волынский рассказал об иностранцах на комбинате

Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Позже на заводе нашли ещё солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен. На полную зачистку комбината необходимо две-три недели, полагают в ДНР.

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Телеканал "Звезда"

Николь Вербер
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