Басурин назвал сроки полной зачистки "Азовстали"

Он предположил, что некоторые украинские военные могут до сих пор находиться на территории завода из-за несогласованности действий командования.

На полную зачистку комбината "Азовсталь" в Мариуполе необходимо две-три недели, потому что "территория большая, спрятаться есть где". Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он предположил, что некоторые украинские военные могут до сих пор находиться на территории завода из-за несогласованности действий общего командования.