Басурин назвал сроки полной зачистки "Азовстали"
Он предположил, что некоторые украинские военные могут до сих пор находиться на территории завода из-за несогласованности действий командования.
На полную зачистку комбината "Азовсталь" в Мариуполе необходимо две-три недели, потому что "территория большая, спрятаться есть где". Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он предположил, что некоторые украинские военные могут до сих пор находиться на территории завода из-за несогласованности действий общего командования.
"Несогласованность общего командования на "Азовстали" привела к тому, что каждый жил по-своему, каждый прятался в своём углу, поэтому возможно, что их будут находить", — сказал он в эфире Первого канала.
Как уже писал Лайф, территория завода "Азовсталь" в Мариуполе была полностью освобождена несколько дней назад. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа украинских силовиков в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего "Азовсталь" покинуло 2439 украинских военных. Однако глава ДНР Денис Пушилин сегодня рассказал, что на заводе нашли солдат, которые либо спрятались, либо отстали от основной группы при сдаче в плен.
ТАСС / Александр Гармаев