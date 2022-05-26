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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 08:44
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Российские ПВО сбили украинский самолёт с иностранным вооружением в районе Одессы

Кроме того, в Харьковской области сбит вертолёт Ми-24, также уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства.

Военно-транспортный самолёт с иностранным вооружением был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны <…> сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт Воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-24. Российские военные за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников в районе населённых пунктов Зелёный Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Весёлое Харьковской области, Епифановка и Кировск Луганской Народной Республики, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства в районе села Меловатка ЛНР.

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А ранее Минобороны показало видео с захваченными десантниками укреплёнными бункерами ВСУ. В результате обстрела из арторудий и миномётов противник понёс потери, после наступления подразделений военные ВСУ бросили свои позиции и отступили.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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