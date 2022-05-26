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Опубликовано 26 мая 2022, 08:38
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ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки

В результате удара ликвидировали также 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

Российские войска уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Подробности рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", отметил он.

Также в ДНР и Харьковской области уничтожены: пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.

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А накануне Вооружённые силы России уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье, которые производили двигатели для боевой авиации Украины.

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ТАСС / AP Photo

Александра Вишнякова
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