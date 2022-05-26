ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки

В результате удара ликвидировали также 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава.

Российские войска уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Подробности рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава", — отметил он.

Также в ДНР и Харьковской области уничтожены: пусковая установка ЗРК "Оса-АКМ", радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300.