По словам представителя военно-гражданской администрации, планы Украины были сорваны благодаря своевременным действиям ВС РФ.

До начала российской спецоперации Киев вынашивал план удара по четырём крупным городам РФ. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырём крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю", — цитирует Рогова РИА "Новости".

По его словам, планы Украины по нападению на РФ были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции.