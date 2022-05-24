Шойгу: ВС России замедляют ход спецоперации на Украине ради эвакуации мирных жителей

Однако наступление продолжится до полного выполнения всех задач, несмотря на давление Запада и широкомасштабную поддержку Киева с его стороны, подчеркнул министр.

Вооружённые силы России замедляют темпы наступления на Украине. Это делается для того, чтобы все мирные жители могли покинуть окружённые населённые пункты. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ .

"Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения", — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что Российская армия, в отличие от украинской, не наносит удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные граждане. Для уничтожения огневых позиций и военных объектов ВСУ используется высокоточное оружие. В ходе заседания министр также подчеркнул, что Россия намерена продолжать спецоперацию до полного выполнения поставленных задач, несмотря на давление со стороны западных стран.