Министр обороны России рассказал коллегам из ОДКБ о тайных биопрограммах США, которые проводились на украинской территории.

Минобороны России считает реальной угрозу создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. Об этом заявил во вторник глава ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ. По его словам, это доказывают исследования по биопрограммам США на украинской территории, которые проводились тайно и в нарушение всех международных обязательств.

"Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки. На её территории была сформирована сеть из более чем 30 биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США. Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств", — подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что компоненты биологического оружия создавались в непосредственной близости от российских границ, чтобы было проще отрабатывать методики дестабилизации эпидемиологической обстановки.