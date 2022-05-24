Появились фото минных ловушек, найденных российскими сапёрами на "Азовстали"

Накануне четверо сотрудников отряда МЧС по разминированию получили ранения после срабатывания взрывных устройств.

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский показал фотографии взрывных устройств, обнаруженных на "Азовстали" в Мариуполе. На кадрах — элементы уже обезвреженных снарядов.

"Вот такие сюрпризы нам оставил противник. Вчера двое сапёров получили ранения в ходе обезвреживания подобных изделий", — написал он в телеграм-канале.