Появились фото минных ловушек, найденных российскими сапёрами на "Азовстали"
Элементы взрывных устройств, найденных на "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский
Накануне четверо сотрудников отряда МЧС по разминированию получили ранения после срабатывания взрывных устройств.
Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский показал фотографии взрывных устройств, обнаруженных на "Азовстали" в Мариуполе. На кадрах — элементы уже обезвреженных снарядов.
"Вот такие сюрпризы нам оставил противник. Вчера двое сапёров получили ранения в ходе обезвреживания подобных изделий", — написал он в телеграм-канале.
Лайф писал, что четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали в ходе обследования открытой территории завода "Азовсталь", откуда ранее добровольно вышли и сдались в плен украинские военные и бойцы нацбатов. Один из сапёров был госпитализирован в тяжёлом состоянии.