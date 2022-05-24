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Опубликовано 24 мая 2022, 10:30

Появились фото минных ловушек, найденных российскими сапёрами на "Азовстали"

Элементы взрывных устройств, найденных на "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский

Элементы взрывных устройств, найденных на "Азовстали". Фото © Telegram / Александр Ходаковский

Накануне четверо сотрудников отряда МЧС по разминированию получили ранения после срабатывания взрывных устройств.

Командир батальона "Восток" Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский показал фотографии взрывных устройств, обнаруженных на "Азовстали" в Мариуполе. На кадрах — элементы уже обезвреженных снарядов.

"Вот такие сюрпризы нам оставил противник. Вчера двое сапёров получили ранения в ходе обезвреживания подобных изделий", написал он в телеграм-канале.

С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео
С боеприпасами и красной икрой: Командирское лежбище в бункере "Азовстали" сняли на видео

Лайф писал, что четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали в ходе обследования открытой территории завода "Азовсталь", откуда ранее добровольно вышли и сдались в плен украинские военные и бойцы нацбатов. Один из сапёров был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Татьяна Миссуми
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