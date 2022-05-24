Четыре сапёра ДНР пострадали из-за взрыва боеприпаса при разминировании "Азовстали"

Двое из них в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу. Ещё одного отправили на амбулаторное лечение. Четвёртого прооперировали.

Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали в ходе обследовании открытой территории завода "Азовсталь", откуда ранее добровольно вышли и сдались в плен украинские военные и бойцы нацбатов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"23 мая 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов произошёл взрыв ВОП (взрывоопасного предмета), в результате которого пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР", — уточнили в ведомстве.

Двое из них в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу. Ещё одного сапёра после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Четвёртого пострадавшего прооперировали. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжёлое.