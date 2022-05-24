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Регион
Опубликовано 24 мая 2022, 08:42
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Четыре сапёра ДНР пострадали из-за взрыва боеприпаса при разминировании "Азовстали"

Сапёр. Фото © МЧС ДНР

Сапёр. Фото © МЧС ДНР

Двое из них в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу. Ещё одного отправили на амбулаторное лечение. Четвёртого прооперировали.

Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали в ходе обследовании открытой территории завода "Азовсталь", откуда ранее добровольно вышли и сдались в плен украинские военные и бойцы нацбатов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"23 мая 2022 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов произошёл взрыв ВОП (взрывоопасного предмета), в результате которого пострадали четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР", — уточнили в ведомстве.

Двое из них в удовлетворительном состоянии доставлены в больницу. Ещё одного сапёра после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение. Четвёртого пострадавшего прооперировали. Его состояние оценивается врачами как стабильно тяжёлое.

Росгвардейцы разминировали более 600 мин "Лепесток" в Харьковской области
Росгвардейцы разминировали более 600 мин "Лепесток" в Харьковской области

Ранее сообщалось, что сапёры Росгвардии во время инженерной разведки в Харьковской области обезвредили противотанковые мины ТМ-62, которые были установлены вблизи железнодорожного моста, а также захватили два бронетранспортёра Вооружённых сил Украины.

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Андрей Бражников
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