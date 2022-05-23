Росгвардейцы разминировали мост и захватили два украинских БТР в Харьковской области
Кроме того, во время разведывательной операции на заброшенном предприятии они обнаружили хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ.
Сапёры Росгвардии во время инженерной разведки в Харьковской области обезвредили противотанковые мины ТМ-62, которые были установлены вблизи железнодорожного моста, а также захватили два бронетранспортёра Вооружённых сил Украины.
"Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. В результате решительных действий сапёров Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение", — сообщается на сайте Росгвардии.
Во время проведения ещё одной операции российские военные обнаружили на окраине одного из населённых пунктов области заброшенное предприятие. Там находились хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ, а также два БТР-80 с полными боекомплектами.
Ранее Росгвардейцы задержали под Харьковом девятерых подозреваемых в пособничестве ВСУ. Кроме того, ими были захвачены: бронетранспортёр противника, 122-мм гаубица Д-30, 30-мм автоматическая пушка 2А72 и крупнокалиберный пулемёт. Также из тайников были изъяты различные виды оружия.