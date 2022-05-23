Росгвардейцы разминировали мост и захватили два украинских БТР в Харьковской области

Кроме того, во время разведывательной операции на заброшенном предприятии они обнаружили хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ.

Сапёры Росгвардии во время инженерной разведки в Харьковской области обезвредили противотанковые мины ТМ-62, которые были установлены вблизи железнодорожного моста, а также захватили два бронетранспортёра Вооружённых сил Украины.

"Националисты установили мины на подъездах к мосту. Все опасные находки были на боевом взводе, взрыватели замаскированы. В результате решительных действий сапёров Росгвардии мост и подъезды к нему были успешно разминированы, мины извлечены и переданы на уничтожение", — сообщается на сайте Росгвардии.

Во время проведения ещё одной операции российские военные обнаружили на окраине одного из населённых пунктов области заброшенное предприятие. Там находились хорошо оборудованные и замаскированные позиции ВСУ, а также два БТР-80 с полными боекомплектами.