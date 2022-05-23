ВС России уничтожили под Житомиром перебрасывавшееся в Донбасс вооружение
Удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования по сосредоточению техники в районе железнодорожной станции Малин.
Российские военные под Житомиром уничтожили вооружение, перебрасывавшееся силами ВСУ в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что российские 152-миллиметровые самоходки "Гиацинт-С" в ходе "Операции Z" уничтожили гаубицы американского производства, которые используют украинские военные. Кадры боевой работы расчётов распространило Министерство обороны.
Pierre Crom / Getty Images