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Регион
Опубликовано 23 мая 2022, 08:18
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ВС России уничтожили под Житомиром перебрасывавшееся в Донбасс вооружение

Удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности морского базирования по сосредоточению техники в районе железнодорожной станции Малин.

Российские военные под Житомиром уничтожили вооружение, перебрасывавшееся силами ВСУ в Донбасс. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что российские 152-миллиметровые самоходки "Гиацинт-С" в ходе "Операции Z" уничтожили гаубицы американского производства, которые используют украинские военные. Кадры боевой работы расчётов распространило Министерство обороны.

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Pierre Crom / Getty Images

Татьяна Миссуми
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