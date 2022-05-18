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Регион
Опубликовано 18 мая 2022, 05:16
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ВС РФ задействовали взвод БМПТ "Терминатор" в ходе спецоперации на Украине

Боевые машины участвовали в огневом поражении позиций и техники ВСУ. Кроме того, они применялись для уничтожения расчётов противотанковых ракетных комплексов.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. По словам собеседника агентства, опыт боевых действий в Незалежной показал, что подобные машины необходимы в танковых подразделениях для повышения их эффективности.

"Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчётов противотанковых ракетных комплексов", — рассказал источник.

Он отметил, что благодаря использованию "терминаторов" российские военные смогут окончательно сформировать тактику применения этих машин, а также определить их место в бронетанковых группах.

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Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили вооружение из США и Евросоюза во Львовской области. По данным Минобороны России, эту западную технику и оружие ВСУ готовили к отправке в Донбасс.

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Александра Васильева
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