ВС РФ задействовали взвод БМПТ "Терминатор" в ходе спецоперации на Украине

Боевые машины участвовали в огневом поражении позиций и техники ВСУ. Кроме того, они применялись для уничтожения расчётов противотанковых ракетных комплексов.

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине применили взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ. По словам собеседника агентства, опыт боевых действий в Незалежной показал, что подобные машины необходимы в танковых подразделениях для повышения их эффективности.

"Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчётов противотанковых ракетных комплексов", — рассказал источник.

Он отметил, что благодаря использованию "терминаторов" российские военные смогут окончательно сформировать тактику применения этих машин, а также определить их место в бронетанковых группах.