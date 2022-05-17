ВС РФ "Калибрами" уничтожили вооружение из США и ЕС в Львовской области
По данным Минобороны РФ, эту западную технику и оружие ВСУ готовили к отправке в Донбасс.
Вооружённые силы России ракетами "Калибр" нанесли удар по партии иностранного вооружения из США и ЕС в Львовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс", — отметил Конашенков.
Также высокоточными ракетами ВС РФ уничтожены резервы, которые завершали боевое слаживание в учебных центрах в районах таких населённых пунктов, как Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.
А ранее МО РФ показало кадры, как спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой. Сделано это было, чтобы затем обвинить российские ВС в применении отравляющих веществ.
Минобороны РФ