ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 09:07
6108

ВС РФ "Калибрами" уничтожили вооружение из США и ЕС в Львовской области

По данным Минобороны РФ, эту западную технику и оружие ВСУ готовили к отправке в Донбасс.

Вооружённые силы России ракетами "Калибр" нанесли удар по партии иностранного вооружения из США и ЕС в Львовской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Старичи Львовской области уничтожен личный состав украинских резервных формирований, а также партии иностранного вооружения и военной техники из США и европейских стран, подготовленные для отправки в Донбасс", — отметил Конашенков.

Также высокоточными ракетами ВС РФ уничтожены резервы, которые завершали боевое слаживание в учебных центрах в районах таких населённых пунктов, как Ахтырка Сумской области и Десна Черниговской области.

Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"
Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"

А ранее МО РФ показало кадры, как спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой. Сделано это было, чтобы затем обвинить российские ВС в применении отравляющих веществ.

BannerImage

Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar