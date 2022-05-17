Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"
За сутки сложило оружие и вышло с предприятия 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.
Сдача в плен сотен украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало видео сдачи в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, которые добровольно вышли с "Азовстали" в Мариуполе 16 мая.
"За прошедшие сутки сложило оружие и сдалось в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый", — уточнил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор.
Минобороны РФ