Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"

За сутки сложило оружие и вышло с предприятия 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.

Сдача в плен сотен украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео сдачи в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, которые добровольно вышли с "Азовстали" в Мариуполе 16 мая.