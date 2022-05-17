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Опубликовано 17 мая 2022, 09:09
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Минобороны РФ показало видео сдачи в плен сотен украинских военных с "Азовстали"

За сутки сложило оружие и вышло с предприятия 265 бойцов, в том числе 51 тяжелораненый, уточнили в ведомстве.

Сдача в плен сотен украинских военных с "Азовстали". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало видео сдачи в плен боевиков националистического подразделения "Азов" и украинских военнослужащих, которые добровольно вышли с "Азовстали" в Мариуполе 16 мая.

"За прошедшие сутки сложило оружие и сдалось в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый", — уточнил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных
Штаб теробороны ДНР: С "Азовстали" сдались в плен 256 украинских военных

Напомним, 21 апреля президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода солдат ВСУ и боевиков нацбатов, которые хотят сложить оружие. И только утром 16 мая с территории завода вышла группа украинских солдат с белыми флагами. В Минобороны России подтвердили договорённость с военнослужащими о вывозе с комбината раненых. В районе предприятия был введён режим тишины и открыт гумкоридор.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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