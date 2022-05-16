Комбат Ходаковский сообщил, что с "Азовстали" вышли 10 украинских военных с белыми флагами
По его мнению, это означает, что силы Донецкой Народной Республики "додавливают противника". Националисты не могут выдержать блокаду и готовы сдаться в плен.
С территории завода "Азовсталь" вышла группа украинских военных с белыми флагами. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.
"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем-таки", — написал комбат.
Ранее Лайф сообщал, что минимум трое британских экс-военных находятся на "Азовстали". По данным издания Daily Express, солдат на заводе предупредили о том, что они должны "оставить патрон для себя", чтобы не попасть в плен.
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