Комбат Ходаковский сообщил, что с "Азовстали" вышли 10 украинских военных с белыми флагами

По его мнению, это означает, что силы Донецкой Народной Республики "додавливают противника". Националисты не могут выдержать блокаду и готовы сдаться в плен.

С территории завода "Азовсталь" вышла группа украинских военных с белыми флагами. Об этом в телеграм-канале сообщил командир батальона "Восток" Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами. Додавливаем-таки", — написал комбат.