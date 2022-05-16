Военные ВС РФ и казаки доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область
Продуктовые наборы передали жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В первую очередь их получили многодетные семьи и пенсионеры.
Российские военнослужащие и казаки доставили гумпомощь жителям Запорожской области. Видео © Министерство обороны РФ
Российские военнослужащие совместно с казаками Терского казачьего войска доставили 55 тонн гуманитарного груза в Мелитопольский район Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Гумпомощь была передана жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В первую очередь её получили многодетные семьи и пенсионеры.
В состав продуктовых наборов вошли мука, крупы, различные консервы, кондитерские изделия, а также предметы личной гигиены и товары первой необходимости.
В ведомстве напомнили, что груз с помощью беженцам и жителям освобождённых территорий доставляют регулярно. Российские военные постоянно собирают заявки об оказании помощи в населённых пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в ней.
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Министерство обороны РФ