Военные ВС РФ и казаки доставили 55 тонн гумпомощи в Запорожскую область

Продуктовые наборы передали жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В первую очередь их получили многодетные семьи и пенсионеры.

Российские военнослужащие и казаки доставили гумпомощь жителям Запорожской области. Видео © Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие совместно с казаками Терского казачьего войска доставили 55 тонн гуманитарного груза в Мелитопольский район Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Гумпомощь была передана жителям населённых пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское. В первую очередь её получили многодетные семьи и пенсионеры. В состав продуктовых наборов вошли мука, крупы, различные консервы, кондитерские изделия, а также предметы личной гигиены и товары первой необходимости.

В ведомстве напомнили, что груз с помощью беженцам и жителям освобождённых территорий доставляют регулярно. Российские военные постоянно собирают заявки об оказании помощи в населённых пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в ней.