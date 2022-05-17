Глава МИД также назвал очень меткими слова о том, что Запад готов воевать до последнего украинца.

Лавров: Украина — расходный материал в тотальной войне Запада против РФ. Видео © LIFE

Украина для Запада — это расходный материал в тотальной войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе просветительского марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

"Вы верно охарактеризовали отношение Запада к своим клиентам. Украина никому не нужна. Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне против РФ. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично", — подчеркнул министр.

Лавров также назвал очень меткими слова о том, что Запад готов воевать до последнего украинца.