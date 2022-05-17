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Регион
Опубликовано 17 мая 2022, 08:40
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Лавров: Украина — расходный материал в тотальной войне Запада против РФ

Глава МИД также назвал очень меткими слова о том, что Запад готов воевать до последнего украинца.

Лавров: Украина — расходный материал в тотальной войне Запада против РФ. Видео © LIFE

Украина для Запада — это расходный материал в тотальной войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе просветительского марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

"Вы верно охарактеризовали отношение Запада к своим клиентам. Украина никому не нужна. Украина — это расходный материал в гибридной тотальной войне против РФ. Теперь это уже не вызывает ни у кого никаких сомнений. Это объявлено публично", — подчеркнул министр.

Лавров также назвал очень меткими слова о том, что Запад готов воевать до последнего украинца.

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А ранее Сергей Лавров заявлял, что генеральный секретарь ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД РФ указал, что семь лет организация никак не реагировала на "откровенный саботаж" киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договорённости об урегулировании на востоке Украины.

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Александра Вишнякова
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