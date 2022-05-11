Лавров: ООН упустила шанс добиться мирного урегулирования на Украине

Семь лет организация никак не реагировала на "откровенный саботаж" киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договорённости об урегулировании на востоке Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что генеральный секретарь ООН упустил возможность добиться мирного урегулирования ситуации на Украине.

"К моему огромному сожалению, секретариат этой организации, включая её генерального секретаря, упустили возможность добиться политического урегулирования", — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Министр указал, что семь лет организация никак не реагировала на "откровенный саботаж" киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, которая утвердила Минские договорённости об урегулировании на востоке Украины.