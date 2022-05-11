Пушилин: Гражданских на территории "Азовстали" не осталось
По его словам, в такой ситуации "руки у подразделений ДНР развязаны".
Мирные жители покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"По нашей информации подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и с "Азовстали" более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более 600 человек. По данным штаба теробороны ДНР, за всё время с комбината эвакуировали 182 человека.
ТАСС / Петр Ковалев