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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 10:29
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Пушилин: Гражданских на территории "Азовстали" не осталось

По его словам, в такой ситуации "руки у подразделений ДНР развязаны".

Мирные жители покинули территорию мариупольского завода "Азовсталь", заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"По нашей информации подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны", — отметил он в эфире телеканала "Россия-1".

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Минобороны РФ опубликовало кадры вывода мирных жителей с "Азовстали"

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и с "Азовстали" более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более 600 человек. По данным штаба теробороны ДНР, за всё время с комбината эвакуировали 182 человека.


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ТАСС / Петр Ковалев

Александра Вишнякова
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