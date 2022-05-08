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Опубликовано 8 мая 2022, 07:55

Штаб теробороны ДНР: За всё время с "Азовстали" эвакуировали 182 человека

Освобождённых гражданских доставили в населённый пункт Безыменное, где им был предоставлен ночлег, питание и медицинская помощь. Других передали представителям ООН и Красного Креста.

С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе за всё время эвакуировано 182 человека. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано 182 человека, в том числе старики, женщины и дети", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Освобождённых гражданских лиц доставили в населённый пункт Безыменное, где им был предоставлен ночлег, питание и медицинская помощь. Эвакуированные, решившие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, уточнили в штабе.

Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя
Минобороны РФ: С 5 мая с территории "Азовстали" эвакуировали 51 мирного жителя

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры вывода мирных жителей с "Азовстали". Всех эвакуированных граждан передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. После их доставили в избранные места временного размещения.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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