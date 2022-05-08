Штаб теробороны ДНР: За всё время с "Азовстали" эвакуировали 182 человека
Освобождённых гражданских доставили в населённый пункт Безыменное, где им был предоставлен ночлег, питание и медицинская помощь. Других передали представителям ООН и Красного Креста.
С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе за всё время эвакуировано 182 человека. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В общей сложности с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировано 182 человека, в том числе старики, женщины и дети", — сказано в телеграм-канале ведомства.
Освобождённых гражданских лиц доставили в населённый пункт Безыменное, где им был предоставлен ночлег, питание и медицинская помощь. Эвакуированные, решившие выехать в подконтрольные киевскому режиму районы, переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, уточнили в штабе.
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры вывода мирных жителей с "Азовстали". Всех эвакуированных граждан передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. После их доставили в избранные места временного размещения.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР