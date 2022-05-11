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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 10:24
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Боррель понадеялся "ослабить военную машину" России руками Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. © ТАСС / RONALD WITTEK

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. © ТАСС / RONALD WITTEK

Он считает, что ЕС должен поставлять в Киев больше оружия, разрушать экономику РФ и изолировать её от международного сообщества.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал задачей ЕС на Украине ослабление военной машины России. Вместе с тем он подчеркнул, что союз не хочет воевать с Москвой.

"Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", — подчеркнул Боррель в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он считает, что ЕС должен поставлять в Киев больше оружия, разрушать экономику Москвы и изолировать её от международного сообщества.

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Ранее Боррель заявил, что не увидел Евросоюз в роли посредника на переговорах России и Украины. По словам дипломата, Москва не согласится на такие условия. Не подходит, по его мнению, и Китай, "поскольку он склоняется в сторону России".

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Анатолий Симоненко
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