Боррель понадеялся "ослабить военную машину" России руками Украины

Он считает, что ЕС должен поставлять в Киев больше оружия, разрушать экономику РФ и изолировать её от международного сообщества.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал задачей ЕС на Украине ослабление военной машины России. Вместе с тем он подчеркнул, что союз не хочет воевать с Москвой.

"Мы говорим, что не участвуем в войне, но мы принимаем чью-то сторону. Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность Путина и его режима безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией", — подчеркнул Боррель в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он считает, что ЕС должен поставлять в Киев больше оружия, разрушать экономику Москвы и изолировать её от международного сообщества.