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Опубликовано 11 мая 2022, 10:17

Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

В СЦКК ДНР поступили данные о гибели мужчины 1947 года рождения. Кроме того, сообщается, что пять человек получили ранения.

Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

Один человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав кадры с места происшествия.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя — мужчины 1947 года рождения — в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка (микрорайон "Текстильщик")", — уточняется в телеграм-канале СЦКК.

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Ранее ВСУ в День Победы попытались нанести ракетные удары по Херсону. Возле посёлка Чернобаевка сбито пять воздушных целей. Сейчас там работает противовоздушная оборона.

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Telegram / Алексей КулемZин

Николь Вербер
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