Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны ВСУ

В СЦКК ДНР поступили данные о гибели мужчины 1947 года рождения. Кроме того, сообщается, что пять человек получили ранения.

Последствия обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

Один человек погиб в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин, опубликовав кадры с места происшествия.

"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя — мужчины 1947 года рождения — в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка (микрорайон "Текстильщик")", — уточняется в телеграм-канале СЦКК.