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Опубликовано 9 мая 2022, 11:51

Украинские войска открыли огонь из миномёта по Донецку

Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины произошёл около часа дня (в 12:45 по московскому времени) по направлению Пески – Донецк.

Украинские войска обстреляли из миномёта Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — населённый пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", — сообщает представительство в телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ в День Победы уже попытались нанести ракетные удары по Херсону. Возле посёлка Чернобаевка сбиты пять воздушных целей. Сейчас там работает противовоздушная оборона.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Ирина Фальке
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