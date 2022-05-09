Украинские войска открыли огонь из миномёта по Донецку

Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины произошёл около часа дня (в 12:45 по московскому времени) по направлению Пески – Донецк.

Украинские войска обстреляли из миномёта Куйбышевский район Донецка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — населённый пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров", — сообщает представительство в телеграм-канале.