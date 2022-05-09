Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" более 170 человек
По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более шестисот человек.
С завода "Азовсталь" и других районов Мариуполя вывезено более 170 человек. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша.
"Я приветствую прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, которые были эвакуированы с завода "Азовсталь" и других районов Мариуполя в ходе операции по безопасному выходу, которая координировалась ООН и Международным комитетом Красного Креста", — приводит пресс-служба ООН его слова.
Антониу Гутерриш добавил, что благодаря этой последней операции общая численность гражданских лиц, выведенных с "Азовстали" и из других районов Мариуполя, превысила 600 человек.
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VK / Минобороны РФ