Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" более 170 человек

По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более шестисот человек.

С завода "Азовсталь" и других районов Мариуполя вывезено более 170 человек. Об этом говорится в заявлении генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Я приветствую прибытие новой группы из более чем 170 гражданских лиц, которые были эвакуированы с завода "Азовсталь" и других районов Мариуполя в ходе операции по безопасному выходу, которая координировалась ООН и Международным комитетом Красного Креста", — приводит пресс-служба ООН его слова.

Антониу Гутерриш добавил, что благодаря этой последней операции общая численность гражданских лиц, выведенных с "Азовстали" и из других районов Мариуполя, превысила 600 человек.