МО РФ показало видео подрыва спецслужбами Украины аммиачной селитры в районе Мазановки

В результате образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, оно сместилось в сторону Краматорска.

Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой для обвинений ВС РФ в применении отравляющих веществ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Подрыв фугаса с тонной аммиачной селитры спецслужбами Украины. Видео © Минобороны РФ

"Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских ВС в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населённого пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведён подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", — уточнили в МО РФ.

В результате взрыва ёмкостей с веществом образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.