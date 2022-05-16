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Опубликовано 16 мая 2022, 16:07
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МО РФ показало видео подрыва спецслужбами Украины аммиачной селитры в районе Мазановки

В результате образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, оно сместилось в сторону Краматорска.

Спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой для обвинений ВС РФ в применении отравляющих веществ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Подрыв фугаса с тонной аммиачной селитры спецслужбами Украины. Видео © Минобороны РФ

"Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских ВС в якобы применении отравляющих веществ. Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населённого пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведён подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры", уточнили в МО РФ.

В результате взрыва ёмкостей с веществом образовалось ядовитое облако высотой около одного километра, которое сместилось в сторону Краматорска.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Андрей Бражников
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