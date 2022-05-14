В ЛНР сообщили о подрыве ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище

Теперь под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов Луганской Народной Республики.

Подрыв ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище. Видео © Telegram / Марочко Live

Вооружённые силы Украины подорвали шлюз на Мироновском водохранилище, которое занимает третье место по величине среди водоёмов региона. Об этом в телеграм-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Подписчики с оккупированной территории сообщают, что Вооружённые силы Украины подорвали шлюз Мироновского водохранилища. <...> Под угрозой подтопления — ряд населённых пунктов ЛНР", — написал он.

Мироновское водохранилище создано в 1951 году в результате строительства плотины на Луганке в Донецкой области. Оно расположено примерно в полутора километрах от Светлодарска и предназначено для обслуживания Мироновской ГРЭС.