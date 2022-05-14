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Регион
Опубликовано 14 мая 2022, 13:40
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В ЛНР сообщили о подрыве ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище

Теперь под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов Луганской Народной Республики.

Подрыв ВСУ шлюза на Мироновском водохранилище. Видео © Telegram / Марочко Live

Вооружённые силы Украины подорвали шлюз на Мироновском водохранилище, которое занимает третье место по величине среди водоёмов региона. Об этом в телеграм-канале сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

"Подписчики с оккупированной территории сообщают, что Вооружённые силы Украины подорвали шлюз Мироновского водохранилища. <...> Под угрозой подтопления — ряд населённых пунктов ЛНР", — написал он.

Мироновское водохранилище создано в 1951 году в результате строительства плотины на Луганке в Донецкой области. Оно расположено примерно в полутора километрах от Светлодарска и предназначено для обслуживания Мироновской ГРЭС.

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Ранее Минобороны РФ сообщило о планах ВСУ взорвать плотину водохранилища в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, в случае реализации такого плана в зоне возможного затопления окажется более десяти населённых пунктов, в которых проживает около семи тысяч человек.

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Скрин из видео Telegram / Марочко Live

Григорий Воронцов
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