Мэр Донецка Кулемзин: Более 22 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов
По словам главы города, в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей.
Порядка 22 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за боевых действий. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов", — говорится в сообщении.
Кулемзин указал, что в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. По его словам, аварийно-восстановительные работы начнутся после того, как закончатся обстрелы Донецка.
Ранее стало известно, что в ДНР после обстрела украинских военных за сутки погибло три человека. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в СЦКК республики.
Кадр из видео телеграм-канала Алексей КулемZин