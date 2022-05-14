Мэр Донецка Кулемзин: Более 22 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

По словам главы города, в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей.

Порядка 22 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за боевых действий. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов", — говорится в сообщении.

Кулемзин указал, что в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. По его словам, аварийно-восстановительные работы начнутся после того, как закончатся обстрелы Донецка.