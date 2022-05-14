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Опубликовано 14 мая 2022, 13:14

Мэр Донецка Кулемзин: Более 22 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

По словам главы города, в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей.

Порядка 22 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества из-за боевых действий. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"Без электроэнергии остались 160 трансформаторных подстанций, 22 500 абонентов", — говорится в сообщении.

Кулемзин указал, что в результате боевых действий оказались обесточены четыре питающие подстанции Кировских высоковольтных сетей. По его словам, аварийно-восстановительные работы начнутся после того, как закончатся обстрелы Донецка.

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Ранее стало известно, что в ДНР после обстрела украинских военных за сутки погибло три человека. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в СЦКК республики.

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Кадр из видео телеграм-канала Алексей КулемZин

Евгения Колесникова
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