СЦКК ДНР: Три человека погибли за сутки после обстрела украинских военных
Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.
Три человека погибли в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, мужчин: 1960-го, 1973-го и 1957 года рождения. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске", — сказано в записи в телеграм-канале.
Также известно, что украинские войска обстреляли республику 59 раз за истекшие сутки, выпустив 357 единиц боеприпасов. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ разместили опорный пункт в психиатрической больнице в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, во дворе украинские военные расположили тяжёлое вооружение, а в подвале учреждения силой удерживают персонал и пациентов.
Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР