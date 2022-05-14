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Опубликовано 14 мая 2022, 07:21

СЦКК ДНР: Три человека погибли за сутки после обстрела украинских военных

Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.

Три человека погибли в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, мужчин: 1960-го, 1973-го и 1957 года рождения. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске", — сказано в записи в телеграм-канале.

Также известно, что украинские войска обстреляли республику 59 раз за истекшие сутки, выпустив 357 единиц боеприпасов. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВСУ разместили опорный пункт в психиатрической больнице в ДНР. По словам генерал-полковника Михаила Мизинцева, во дворе украинские военные расположили тяжёлое вооружение, а в подвале учреждения силой удерживают персонал и пациентов.

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Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков
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