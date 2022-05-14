СЦКК ДНР: Три человека погибли за сутки после обстрела украинских военных

Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры, добавили в представительстве.

Три человека погибли в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх мирных жителей, мужчин: 1960-го, 1973-го и 1957 года рождения. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском районе Донецка, Докучаевске", — сказано в записи в телеграм-канале.

Также известно, что украинские войска обстреляли республику 59 раз за истекшие сутки, выпустив 357 единиц боеприпасов. Повреждено 23 домостроения в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Михайловке, Докучаевске, а также три объекта гражданской инфраструктуры.