Замглавы правящей партии Турции: Швеция и Финляндия должны пересмотреть отношения с РПК

Анкаре хорошо ясна позиция Стокгольма и Хельсинки относительно вступления в НАТО, но они хотят получить членство, чтобы решить свои проблемы с безопасностью, уверен политик.

Власти Швеции и Финляндии должны пересмотреть отношения с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), они обязаны положить конец этим контактам. Об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР), глава отдела внешних связей Эфкан Ала, пишет газета Star.

"Эти страны должны очень чётко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК и положить им конец", — сказал он.

Ала также подчеркнул, что Анкаре хорошо ясна позиция Швеции и Финляндии относительно вступления в НАТО. Однако, считает политик, эти страны хотят членства, чтобы устранить собственные проблемы с безопасностью. При этом у Турции тоже есть "проблема терроризма, с которой она сталкивается в течение многих лет". И дело в том, что Стокгольм и Хельсинки понимают это не таким образом, как хочет Анкара. По словам политика, есть доказательства того, что проблеме терроризма в Турции эти страны не придают достаточного значения.