По словам генерала-полковника Михаила Мизинцева, во дворе украинские военные расположили тяжёлое вооружение, а в подвале учреждения силой удерживают персонал и пациентов.

Вооружённые силы Украины разместили опорный пункт в здании психиатрической больницы в городе Путивле Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжёлое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы", — сказал Мизинцев.