Минобороны: ВСУ разместили опорный пункт в психиатрической больнице в ДНР
По словам генерала-полковника Михаила Мизинцева, во дворе украинские военные расположили тяжёлое вооружение, а в подвале учреждения силой удерживают персонал и пациентов.
Вооружённые силы Украины разместили опорный пункт в здании психиатрической больницы в городе Путивле Донецкой Народной Республики. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Путивле Донецкой Народной Республики в здании психиатрической больницы неонацисты оборудовали опорный пункт, во дворе разместили тяжёлое вооружение, а в подвале силой удерживают персонал и пациентов больницы", — сказал Мизинцев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что боевики организовали склад боеприпасов в харьковской больнице. А на прилегающей территории размещены артиллерийские установки. Персонал и тяжелобольные пациенты, в том числе дети, под угрозой физической расправы покинули учреждение.
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