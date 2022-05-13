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Опубликовано 13 мая 2022, 18:28

Российская авиация поразила три командных пункта ВС Украины

ВКС РФ также уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области, ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления.

Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила три командных пункта ВС Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, поражено 52 района сосредоточения украинских военных и военной техники.

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражён склад боеприпасов в районе посёлка Краснопавловка Харьковской области. Ракетные войска и артиллерия поразили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения военных и военной техники и пять артиллерийских подразделений. Средства ПВО РФ уничтожили три украинских беспилотника в районах Краснополья, Малой Камышевахи Харьковской области и Горловки ДНР.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла". Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ракетных комплексов сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, стоящие на вооружении ВСУ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Арина Родионова
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