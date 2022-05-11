Минобороны РФ показало боевые вылеты российских Су-35С в ходе "Операции Z"

На публикуемых кадрах самолёты уничтожают военные объекты противника высокоточным попаданием.

Появились кадры работы истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как наземные службы готовят самолёты перед взлётом, оснащая снарядами и проверяя работу приборов.

В ведомстве напомнили, что истребители наносят удары высокоточным оружием по боевой технике и объектам военной инфраструктуры ВСУ, на видео показано наведение на цели противника.