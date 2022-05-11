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Регион
Опубликовано 11 мая 2022, 07:35
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Минобороны РФ показало боевые вылеты российских Су-35С в ходе "Операции Z"

На публикуемых кадрах самолёты уничтожают военные объекты противника высокоточным попаданием.

Появились кадры работы истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

Минобороны РФ показало видео боевых вылетов российских истребителей Су-35С в ходе спецоперации на Украине. На кадрах видно, как наземные службы готовят самолёты перед взлётом, оснащая снарядами и проверяя работу приборов.

В ведомстве напомнили, что истребители наносят удары высокоточным оружием по боевой технике и объектам военной инфраструктуры ВСУ, на видео показано наведение на цели противника.

Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ
Минобороны РФ показало видео уничтожения понтонной переправы ВСУ

Ранее Минобороны России показало видео работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В и переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" в рамках проведения спецоперации на Украине.

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Татьяна Миссуми
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