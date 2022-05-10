Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла"

Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ракетных комплексов сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, стоящие на вооружении ВСУ.

Боевая работа расчётов С-300В и ПЗРК "Игла". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало видео работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В и переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" в рамках специальной "Операции Z" по освобождению Донбасса.

Силы ПВО там обеспечивают защиту российских сил от средств воздушного нападения. С помощью ЗРС С-300В сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 производства Турции, стоящие на вооружение ВСУ.