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Опубликовано 10 мая 2022, 03:45
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Минобороны РФ показало работу расчётов С-300В и ПЗРК "Игла"

Подразделения ПВО Западного военного округа с помощью ракетных комплексов сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, стоящие на вооружении ВСУ.

Боевая работа расчётов С-300В и ПЗРК "Игла". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России показало видео работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В и переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла" в рамках специальной "Операции Z" по освобождению Донбасса.

Силы ПВО там обеспечивают защиту российских сил от средств воздушного нападения. С помощью ЗРС С-300В сбивают в том числе беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 производства Турции, стоящие на вооружение ВСУ.

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Как сообщал Лайф, ранее Минобороны показывало работу разведчиков ВДВ по обнаружению позиций ВСУ. В ходе операции десантники проверили местность и выяснили точные координаты нахождения бронетехники украинских военных.

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Артем Порвин
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