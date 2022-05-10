Какие секретные танки Россия может применить на Украине Оглавление Легенды завтрашнего дня Штурм Киева и "Азовстали" в одном флаконе "Терминатор" и Судный день Тактика ведения боя в городских условиях Полное самообслуживание Сообщений о применении этой техники в боях ещё не поступало, но "звёздный час" уникальных машин может наступить совсем скоро. 48339 48339 Коллаж © LIFE

Легенды завтрашнего дня

В начале мая стало известно, что Польша отправит на Украину несколько десятков танков Т-72 различных модификаций. Эти машины должны будут частично восполнить чудовищные потери ВСУ: по данным Минобороны России, с начала специальной военной операции на Украине уничтожено 2834 танка и бронированных машин противника. Кроме того что польские Т-72 рискуют встретиться на поле боя с российскими Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, существует ряд уникальных машин, использование которых смертельно опасно для старых советских танков.

Главный в списке — самоходный противотанковый комплекс "Хризантема". 20-тонная машина на базе БМП-3 отличается от большинства военной техники, которую можно увидеть в бою: противотанковая ракета комплекса наводится на цель не только полуавтоматической системой, но и специальным радиолокатором. Устройство может работать в любых режимах и при любой погоде, а также устойчиво к постановке дымометаллических помех. Использование радара делает "Хризантему" больше похожей на истребитель, но у комплекса есть один недостаток: его бронирование слабее, чем у основных боевых машин. Это обстоятельство может привести военных к неожиданному решению — переброске в зону боевых действий противотанковой техники особого назначения.

Штурм Киева и "Азовстали" в одном флаконе

Главная новинка сухопутных сил, по некоторым данным, может быть представлена уже в конце мая. Роботизированный комплекс "Штурм" для работы подразделений в городских условиях отличается от обычного танка по целому ряду параметров, хотя формально машина построена на том же шасси танка Т-72. Отличительная особенность "Штурма" — специальная укороченная 125-миллиметровая пушка с расширенным боекомплектом. Исключение экипажа из системы управления позволило расширить боекомплект — вместо 39 выстрелов в ниши через специальную систему подачи может быть загружено от 44 до 50 унитарных выстрелов, которые пригодятся для активного штурма защищённых объектов.

Роботизированный комплекс "Штурм". Инфографика © LIFE

Такая машина, по мнению бывшего заместителя командира 5-й мотопехотной бригады Бундесвера Курта Лангера, позволит Российской армии "проводить наступательные операции любой формы".

Мы все видели, как российские танки прорвались в Донбасс и окружили Мариуполь. В Европе прекрасно понимают, что если эти войска будет сопровождать такая техника, как роботы "Штурм", то потерь у танковых войск практически не будет. Роботы смогут делать самую тяжёлую работу — прорубать коридоры для движения остальной техники. Это очень хорошая машина, особенно учитывая, что в России её создают на базе хорошо знакомого шасси Курт Лангер Бывший заместитель командира 5-й мотопехотной бригады Бундесвера

Опционально на машину может быть установлено орудие калибра 152 миллиметра мортирного типа. Оно позволит проводить операции по зачистке укреплённых районов силами одного взвода (3–5 танков). Если первые прототипы робота "Штурм" производитель успеет изготовить в ближайшее время, не исключено, что для новой техники могут найти "профильные цели" на подконтрольных ВСУ объектах.

"Терминатор" и Судный день

Боевая машина поддержки танков (БМПТ). Инфографика © LIFE

Участие боевых машин поддержки танков (БМПТ) официально не анонсировалось Минобороны России, однако цели для "Терминаторов" на территории Украины уже имеются. Для тех, кто забыл о существовании уникального проекта, напомним: БМПТ — это нечто среднее между штурмовым самоходным орудием, основным боевым танком и боевой машиной пехоты. Предполагалось, что такая техника будет использоваться в одном ряду с боевыми танками и позволит значительно снизить противодействие со стороны противника.

Отличительная особенность БМПТ — комбинированный комплекс вооружения. Спаренные 30-миллиметровые пушки позволяют уничтожать живую силу противника, а сверхзвуковые противотанковые ракеты "Атака-Т" — танки противника с почтительного расстояния в 6–8 километров. При этом БМПТ может находиться как на замаскированной позиции, так и в движении — система стабилизации точно наводит ракеты на цель, а панорамный прицел командира охватывает широким углом практически весь участок, на котором подразделение "принимает" танки противника.

Бывший заместитель командира 5-й мотопехотной бригады Бундесвера Курт Лангер отмечает, что комбинация применения "Штурма", БМПТ и основных боевых танков вписывается в существующую структуру Вооружённых сил России и позволяет кратно нарастить боевые возможности российских подразделений.

Я думаю, это будет крайне неприятная встреча для любого противника. Для украинских танков, технологичность которых, я бы сказал, вызывает большие вопросы, это смертельно опасно. Всё дело в том, что такую технику можно дополнительно забронировать, и тогда вооружение против них будет бесполезно. По такому же принципу создавался новейший танк "Армата" Курт Лангер Бывший заместитель командира 5-й мотопехотной бригады Бундесвера

Тактика ведения боя в городских условиях

Лангер отмечает, что воспринимать такую технику как замену танкам Т-72Б3 и Т-90М не нужно — это вспомогательное оружие для решения локальных задач. Универсальным инструментом, по мнению бывшего офицера Бундесвера, может стать эксперимент с оснащением таких машин комбинированным артиллерийским вооружением — укороченной автоматической пушкой и орудием крупного калибра. Так, по мнению Лангера, в своё время поступили с российской БМП-3, и эксперимент оказался вполне успешным.

Я просмотрел достаточно кадров с Украины, где можно вблизи рассмотреть работу БМП-3. Эффективность этой машины приближается к танкам Т-72 — орудием крупного калибра можно наносить удары по зданиям, а 30-миллиметровая пушка в это время подавляет огонь со стороны противника. Тот же приём, я думаю, могут применить и с более тяжёлой техникой Курт Лангер Бывший заместитель командира 5-й мотопехотной бригады Бундесвера

Полное самообслуживание

Если двум машинам окажут должное внимание и будет произведена хотя бы опытно-промышленная партия, способная встать в строй и принять участие в боевых действиях, мировую военную тактику использования бронетехники придётся пересматривать. При этом "Терминатор", с высокой долей вероятности, машина лишь опционально пилотируемая — получать необходимые данные и вести стрельбу с её помощью вполне можно и без участия людей. Специалисты по боевой технике отмечают, что экспериментальное использование "Штурма" и БМПТ на Украине позволит на практике понять, чего не хватает такой технике в бою. При этом обе машины могут спокойно действовать и ночью.

Создать нечто подобное пытались и на Украине. Местный аналог БМПТ "Терминатор" с модулем "Дуплет" построили на базе БМП-2, однако во время испытаний выяснилось, что разрыв снаряда в 10–20 метрах от машины может вывести из строя не только приборы наблюдения, но и экипаж. Создавать такую машину на базе танка Т-64 не стали, а направление постепенно забросили. В России ситуация обратная: тяжёлая специализированная техника не только была создана, но и испытана. Осталось лишь проверить её в бою.

Фото © Shutterstock Какую боевую машину целесообразно применять на Украине? 0 БМПТ Т-90М Робот "Штурм" Ту-160

Авторы Сергей Андреев