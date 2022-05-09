Военный эксперт Литовкин объяснил, что стало со 150 натовскими танками на Украине

Он считает, что ВСУ могут лишь затянуть свою агонию, поскольку не хотят понимать, что уже сегодня пора подписывать капитуляцию.

Полторы сотни танков, поставленные Украине западными союзниками, не доехали до линии фронта, заявил военный обозреватель Виктор Литовкин. По его оценке, все танковые войска ВСУ почти уничтожены.

"Кто-то поставил Украине полторы сотни танков, но они не доехали до линии фронта. У Украины нет никаких шансов, они могут затянуть эту агонию. А что делать, если они не понимают, что уже пора подписывать капитуляцию", — сказал эксперт в интервью порталу "Украина.ру".

По словам Литовкина, если Россия нанесёт удар по железнодорожной станции Чоп во Львовской области, "где переобуваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую", тогда Украина не сможет получать тяжёлую технику по ж/д путям. Военный обозреватель напомнил, что "наши генералы сами знают своё дело лучше нас", поэтому способов прекращения поставок техники на Украину достаточно.