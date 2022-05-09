В ООН оценили данные об эвакуации всех мирных жителей с "Азовстали"

Всемирная организация продолжит поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, сказал зампредставителя генсека Фархан Хак.

Организация Объединённых Наций не готова на данный момент подтвердить, что все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать. Конечно, мы надеемся, что мы смогли эвакуировать всех. На данный момент я не могу с уверенностью сказать, что это все, но надеюсь, что все, кто хотел, уже смогли уйти", — сказал он в ходе брифинга.

В связи с этим в офисе генсека всемирной организации продолжат поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, добавил Хак.