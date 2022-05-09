ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 16:59
4271

В ООН оценили данные об эвакуации всех мирных жителей с "Азовстали"

Всемирная организация продолжит поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, сказал зампредставителя генсека Фархан Хак.

Организация Объединённых Наций не готова на данный момент подтвердить, что все гражданские лица эвакуированы с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы можем назвать только число людей, которых смогли эвакуировать. Конечно, мы надеемся, что мы смогли эвакуировать всех. На данный момент я не могу с уверенностью сказать, что это все, но надеюсь, что все, кто хотел, уже смогли уйти", — сказал он в ходе брифинга.

Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов
Эксперт Насонов предрёк самоуничтожение засевших на "Азовстали" националистов

В связи с этим в офисе генсека всемирной организации продолжат поддерживать контакты с российской и украинской сторонами, добавил Хак.

Ранее Антониу Гутерриш заявил об эвакуации из Мариуполя и "Азовстали" более 170 человек. По данным главы всемирной организации, в целом за последнее время с территории завода и города было вывезено более шестисот человек.

BannerImage

Кадр из видео из телеграм-канала Народной милиции ДНР

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar