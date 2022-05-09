В ЛНР подтвердили полное освобождение Попасной от националистов

Сейчас в населённом пункте налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения, однако украинские военнослужащие продолжают обстрелы.

Город Попасная в Донбассе полностью перешёл под контроль Народной милиции Луганской Народной Республики, подтвердил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Населённый пункт Попасная полностью перешёл под контроль Народной милиции ЛНР, наши подразделения при поддержке Вооружённых сил РФ освободили город, выбили противника за его пределы", — сказал он.

Филипоненко добавил, что сейчас в городе налаживается гуманитарная обстановка и ведётся курс на восстановление нормального жизнеобеспечения. Однако, по его словам, украинские военнослужащие продолжают обстрелы Попасной и её районов, "стараясь стереть те города, которые они оставляют".