Минобороны показало работу разведчиков ВДВ по обнаружению позиций ВСУ

В ходе операции десантники проверили местность и выяснили точные координаты нахождения бронетехники украинских военных.

Разведчики ВДВ проводят работу по обнаружению замаскированных позиций ВСУ. Видео © Минобороны России

Минобороны России показало кадры работы разведчиков подразделений Воздушно-десантных войск страны в ходе спецоперации на Украине. Во время рейдовых действий десантники обнаружили замаскированные позиции ВСУ, а также огневые позиции их бронетехники и артиллерии.

Кроме того, в рамках операции разведывательно-штурмовые группы ВДВ совершили марш и провели разведку местности. После обнаружения позиций украинских военных они передали координаты артиллерии, чтобы огонь по замаскированным целям был скорректирован.