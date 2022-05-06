Минобороны показало работу разведчиков ВДВ по обнаружению позиций ВСУ
В ходе операции десантники проверили местность и выяснили точные координаты нахождения бронетехники украинских военных.
Разведчики ВДВ проводят работу по обнаружению замаскированных позиций ВСУ. Видео © Минобороны России
Минобороны России показало кадры работы разведчиков подразделений Воздушно-десантных войск страны в ходе спецоперации на Украине. Во время рейдовых действий десантники обнаружили замаскированные позиции ВСУ, а также огневые позиции их бронетехники и артиллерии.
Кроме того, в рамках операции разведывательно-штурмовые группы ВДВ совершили марш и провели разведку местности. После обнаружения позиций украинских военных они передали координаты артиллерии, чтобы огонь по замаскированным целям был скорректирован.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы России уничтожили украинскую батарею РСЗО "Ураган". Кроме того, они поразили артиллерийскую батарею на огневых позициях в районе населённого пункта Зарожное.
Минобороны России