Кто стоит за призывом польского чиновника уничтожать россиян и к чему это приведёт Журналист Игорь Мальцев — о том, кто сказал Польше "фас!" и почему Варшава готова к геноциду русских. 22676 22676 Фото © Alex Bona / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Ещё в самом начале спецоперации слова русского руководства про то, что мы ведём бой не только с украинскими националистами, а со всей западной идеологией, могли показаться некоторым преувеличением. Но потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что это реально так и есть. Причём основными выразителями простого лозунга "Россия, умри" оказались по ряду причин именно поляки.

Хотя, если чуть-чуть присмотреться, из-за польских спин опять маячит самое уродливое здание в Лондоне — офис MI6. И это тоже исторические корни польской русофобии. Неслучайно удивительный текст премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого был опубликован именно в лондонском The Daily Telegraph.

А звучит его самая искромётная часть так: "Русский мир — это рак, пожирающий не только большую часть российского общества, но и представляющий смертельную угрозу для всей Европы. Поэтому недостаточно поддерживать Украину в её военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию", — считает Моравецкий. Он заявил, что РФ "не остановится на Киеве" и есть угроза для Запада.

Ну спасибо пану Матеушу, теперь мы знаем, что у нас есть идеология. А то сколько лет все бегали по кругу и спрашивали: "А какая у нас теперь идеология?" На что все друг другу же и отвечали: "У нас по конституции нет идеологии". С тех пор мы поняли: а) что когда по конституции нет идеологии, то идеологию начинают диктовать обладатели других конституций и активно её импортом замещать; б) все остальные-таки считали, что у нас идеология есть, и она им не нравится. Да, в общем, и не сама идеология им не нравится, а просто наши рожи и наш язык, и даже Чайковский, если подумать, тоже не нравится.

Конечно, хотелось бы от премьера Польши поподробней услышать, что именно он подразумевает под идеологией Русского мира (кроме довольно дурацкого сравнения с раком), может быть, тогда мы его расшифровку могли бы вставить наконец в школьные учебники и учить по ним детей, что Русский мир — это то, в чём мы живём, и это круто.

А если более вдумчиво. Вот интересно, политический деятель в английской газете целую нацию записывает в "мировой рак", плавно переходя с показного антирасизма на явный антироссизм. И ни у кого из демократических таких антирасистских СМИ ничего нигде не ёкает. Потому что если вместо слова "русский" поставил любую другую национальность или, скажем, некоторые расовые черты, то речь пана выглядит вполне людоедской, в стиле Германии 30-х годов. Типа той самой Германии, против которой воевали и русские, и поляки, и англичане.

Вообще-то, это чудовищно — то, что несёт польский премьер. Это не просто hate speech, за сотую долю которого давно бы уже всех забанили в "Фейсбуке" (на самом деле нет, русских можно даже виртуально вешать в соцсетях). Это программа ненависти, которая развязывает руки всем, кто хочет поквитаться с каждым человеком с российским паспортом, происхождением, носом и ушами хоть на улице, хоть на площади. "Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию" — видимо, с её носителями, потому что, как известно, русский человек сам по себе и есть тот самый Русский мир, от которого так колбасит польского руководителя. Значит, надо просто уничтожить каждого из нас.

Ведь европейский начальник сказал "фас". Уже можно. Интересно, он на что рассчитывает? Что Русский мир вплотную приблизится к границам Польши? Но тогда весь хейт-спич нынешнего премьера — это кликушество, провоцирующее большой конфликт. Поистине европейских масштабов.

Интересно, полякам действительно нужен такой премьер-министр?

К чему польские политики готовят своё население? 0 К военному конфликту с Россией. К захвату Украины и противостоянию с армией РФ. Свой вариант в комментарии.

Авторы Игорь Мальцев