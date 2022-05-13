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Регион
Опубликовано 13 мая 2022, 17:12
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"Откуда крови столько?": Военкор RT Горшенин показал видео первых минут после обстрела съёмочной группы в ДНР

Журналисту пришлось на месте оказывать коллегам помощь и делать перевязки. Также в результате происшествия погиб мирный житель.

Военкор телеканала RT Горшенин оказывает первую помощь коллегам, пострадавшим в результате обстрела под Докучаевском. Видео © Telegram / RT на русском

Военный корреспондент телеканала RT Валентин Горшенин, съёмочная группа которого сегодня попала под ракетный обстрел Вооружённых сил Украины под Докучаевском в ДНР, рассказал подробности случившегося. Его слова приводит телеграм-канал издания.

Всё произошло на заправке, когда сотрудники телеканала зашли в магазин, чтобы купить кофе. При этом стоит отметить, что военных объектов рядом с местом обстрела нет. Сам корреспондент Горшенин не пострадал, а вот операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины. Журналисту пришлось на месте оказывать коллегам первую помощь.

"Глянь, у меня в спине не торчит ничего?" <...> "Осколок есть, да. Нормально, сейчас обработаем", — общаются представители СМИ на месте происшествия.

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В результате обстрела, под который попала съёмочная группа RT, погиб мирный житель, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Также повреждения получили два многоквартирных дома и здание АЗС.

  • Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском
    Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском
  • Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском
    Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском
  • Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском
    Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском

Последствия обстрела украинской стороной Докучаевска. Фото © Telegram / RT на русском

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Следователи РФ зафиксируют и расследуют факт обстрела журналистов со стороны ВСУ. В рамках уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве заочно арестовал двух командиров ВСУ за обстрелы мирных жителей Донбасса. Их возьмут под стражу на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в нашу страну.

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Telegram / RT на русском

Наталья Исакова
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