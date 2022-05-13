МВД объявило в розыск предпринимательницу и блогера Нику Белоцерковскую
В отношении бизнесвумен возбуждено дело о распространении фейков в отношении ВС РФ. За это предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей, а в случае наступления тяжких последствий — до 15 лет тюрьмы.
Бизнесвумен Веронику Белоцерковскую — автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika, — объявили в розыск по делу о фейках про действия Российской армии. Карточка с её данными опубликована в соответствующем разделе на сайте ведомства.
"Белоцерковская Вероника Борисовна 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.
Напомним, что Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала в соцсетях несколько записей, попадающих под статью. В частности, "под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых сил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства".
Законом за подобное правонарушение предусмотрен штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей. Если ложные сообщения повлекли за собой тяжкие последствия, можно получить от 10 до 15 лет заключения.
Instagram (запрещён на территории РФ) / belonika