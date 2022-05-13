МВД объявило в розыск предпринимательницу и блогера Нику Белоцерковскую

В отношении бизнесвумен возбуждено дело о распространении фейков в отношении ВС РФ. За это предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей, а в случае наступления тяжких последствий — до 15 лет тюрьмы.

Бизнесвумен Веронику Белоцерковскую — автора популярных кулинарных книг, издателя журнала "Собака.ru" и блогера, известного под ником belonika, — объявили в розыск по делу о фейках про действия Российской армии. Карточка с её данными опубликована в соответствующем разделе на сайте ведомства.

"Белоцерковская Вероника Борисовна 25.06.1970 года рождения. Место рождения: Украина, город Одесса. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе МВД.

Напомним, что Следственный комитет в середине марта возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков в отношении Российской армии. По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала в соцсетях несколько записей, попадающих под статью. В частности, "под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых сил РФ для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства".