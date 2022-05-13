ВКС РФ уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

Помимо этого было поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов вблизи посёлка Краснопавловка Харьковской области.

ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Кроме того, поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области", — добавил он.

В ходе этих ударов было уничтожено более 300 националистов, а также выведено из строя 37 единиц военной техники, уточнил представитель МО РФ. Также российской авиацией было поражено три командных пункта ВСУ и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Ракетными же войсками удалось поразить 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять артиллерийских подразделений.

Помимо этого российские ПВО уничтожили три украинских беспилотника вблизи населённых пунктов Краснополье и Малая Камышеваха Харьковской области, а также рядом с городом Горловка ДНР.

Всего с начала проведения "Операции Z" было ликвидировано 165 самолётов, 125 вертолётов, 845 БПЛА, 304 ЗРК, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок РСЗО, 1498 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники.