ВКС РФ уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР
Помимо этого было поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов вблизи посёлка Краснопавловка Харьковской области.
ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Золотое и Врубовка Луганской Народной Республики. Об этом сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Кроме того, поражено 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе Краснопавловки Харьковской области", — добавил он.
В ходе этих ударов было уничтожено более 300 националистов, а также выведено из строя 37 единиц военной техники, уточнил представитель МО РФ. Также российской авиацией было поражено три командных пункта ВСУ и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники. Ракетными же войсками удалось поразить 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять артиллерийских подразделений.
Помимо этого российские ПВО уничтожили три украинских беспилотника вблизи населённых пунктов Краснополье и Малая Камышеваха Харьковской области, а также рядом с городом Горловка ДНР.
Всего с начала проведения "Операции Z" было ликвидировано 165 самолётов, 125 вертолётов, 845 БПЛА, 304 ЗРК, 3039 танков и других боевых бронированных машин, 369 установок РСЗО, 1498 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2882 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили под Харьковом украинскую станцию контрбатарейной борьбы производства США. Также за день поражено четыре пункта управления, 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ