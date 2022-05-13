"Я присягал помогать людям": Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы
Парни встали на пусть исправления и теперь раздают по палатам воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными.
Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы. Видео © SHOT
Бывшие бойцы ВСУ Сергей Запорощенко и Виктор Киричанский решили встать на путь исправления и теперь волонтёрят в мариупольской больнице. Оба украинца — срочники, сдавшиеся в плен российским военным в первые недели "Операции Z". Парни рассказывают, что воевать им изначально не хотелось, а вот помогать людям — запросто.
"Я давал присягу не умереть за людей, а помочь им. Я считаю, что мне больше повезло, чем моим сослуживцам. Лучше служить народу, чем сидеть в окопах где-то и стрелять по таким же, как ты", — рассказывает Сергей.
Работы у волонтёров в больнице всегда много. Они раздают воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными. Виктор "приписан" к детскому отделению на шестом этаже. Говорит, что все маленькие пациенты уже его знают, а сам он старается выполнять свою работу добросовестно — лучше так, чем на передовой.
"Воевать по факту не хотелось, но сказали: "Если захотите сбежать или сдаться, мы вас пристрелим", — вспоминает юноша свои армейские будни.
Ранее Минобороны РФ показало кадры из центра содержания украинских военнопленных. На них видно, что все они обеспечены средствами гигиены, медикаментами, чистой одеждой и всеми необходимыми вещами. Кроме того, их обеспечивают и вкусным горячим питанием. Повар центра рассказал, что и пленные, и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех. Например, на первое готовят борщ, на второе — макароны с мясом.