"Я присягал помогать людям": Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы

Парни встали на пусть исправления и теперь раздают по палатам воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными.

Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы. Видео © SHOT

Бывшие бойцы ВСУ Сергей Запорощенко и Виктор Киричанский решили встать на путь исправления и теперь волонтёрят в мариупольской больнице. Оба украинца — срочники, сдавшиеся в плен российским военным в первые недели "Операции Z". Парни рассказывают, что воевать им изначально не хотелось, а вот помогать людям — запросто.

"Я давал присягу не умереть за людей, а помочь им. Я считаю, что мне больше повезло, чем моим сослуживцам. Лучше служить народу, чем сидеть в окопах где-то и стрелять по таким же, как ты", — рассказывает Сергей.

Работы у волонтёров в больнице всегда много. Они раздают воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными. Виктор "приписан" к детскому отделению на шестом этаже. Говорит, что все маленькие пациенты уже его знают, а сам он старается выполнять свою работу добросовестно — лучше так, чем на передовой.

"Воевать по факту не хотелось, но сказали: "Если захотите сбежать или сдаться, мы вас пристрелим", — вспоминает юноша свои армейские будни.