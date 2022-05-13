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Опубликовано 13 мая 2022, 16:35
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"Я присягал помогать людям": Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы

Парни встали на пусть исправления и теперь раздают по палатам воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными.

Двое бойцов ВСУ сдались в плен и стали волонтёрами мариупольской больницы. Видео © SHOT

Бывшие бойцы ВСУ Сергей Запорощенко и Виктор Киричанский решили встать на путь исправления и теперь волонтёрят в мариупольской больнице. Оба украинца — срочники, сдавшиеся в плен российским военным в первые недели "Операции Z". Парни рассказывают, что воевать им изначально не хотелось, а вот помогать людям — запросто.

"Я давал присягу не умереть за людей, а помочь им. Я считаю, что мне больше повезло, чем моим сослуживцам. Лучше служить народу, чем сидеть в окопах где-то и стрелять по таким же, как ты", — рассказывает Сергей.

Работы у волонтёров в больнице всегда много. Они раздают воду и еду, переносят пациентов в оперблок, часто ухаживают и за ранеными. Виктор "приписан" к детскому отделению на шестом этаже. Говорит, что все маленькие пациенты уже его знают, а сам он старается выполнять свою работу добросовестно — лучше так, чем на передовой.

"Воевать по факту не хотелось, но сказали: "Если захотите сбежать или сдаться, мы вас пристрелим", — вспоминает юноша свои армейские будни.

"Привезли и кинули в окопы": Пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо
"Привезли и кинули в окопы": Пленные бойцы ВСУ пожаловались, что командиры использовали их как пушечное мясо

Ранее Минобороны РФ показало кадры из центра содержания украинских военнопленных. На них видно, что все они обеспечены средствами гигиены, медикаментами, чистой одеждой и всеми необходимыми вещами. Кроме того, их обеспечивают и вкусным горячим питанием. Повар центра рассказал, что и пленные, и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех. Например, на первое готовят борщ, на второе — макароны с мясом.

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Алексей Берковиц
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