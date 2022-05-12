Кормят борщом и макаронами: Минобороны РФ показало на видео условия содержания пленных бойцов ВСУ

Сложившие оружие украинцы и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех.

Кадры из центра содержания украинских военнопленных. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России поделилось кадрами из центра содержания украинских военнопленных. На них видно, что военнослужащие обеспечены средствами гигиены, медикаментами, чистой одеждой, едой и всеми необходимыми вещами. Как рассказал начальник центра Алексей, в основном туда попадают бойцы территориальной обороны.

"К нам попадают те лица, которые не имеют навыков боевых действий, те, которые даже не служили в своё время в армии, в основном это территориальная оборона. Также поступают военнослужащие сил Украины и мобилизованные люди", — рассказал он.

По прибытии пленных бойцов осматривают медики, затем их обеспечивают чистой одеждой и другими необходимыми предметами. Как рассказал заместитель начальника центра, солдаты поступают к ним небритыми и в грязной одежде, потому что у украинской стороны слабо развито материально-техническое обеспечение. Сами пленные признавались, что перед тем, как сложить оружие, водой они не пользовались месяц.

Кроме того, их обеспечивают и вкусным горячим питанием. Повар центра рассказал, что и пленные и российские военнослужащие питаются вместе: блюда одни для всех. Например, на первое готовят борщ, на второе — макароны с мясом. Мужчина говорит, что не делает различий между сторонами и кормит всех одинаково.

Пленный солдат ВСУ позвонил матери и рассказал, что с ним всё хорошо. Фото © Минобороны РФ

Солдат, у которых есть какие-либо несерьёзные травмы, регулярно осматривают врачи, при необходимости делают перевязки, а также обеспечивают медикаментами. Им также позволяют и поговорить с близкими: дают телефон, чтобы они могли сообщить родным, что с ними всё в порядке. На условия содержания в центре пока не пожаловался ни один украинец.