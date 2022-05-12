"Мы гарантируем им жизнь": Кадыров сообщил о взятии в плен бойцов теробороны Украины при захвате "Зари"
На предприятии также была задержана пожарная бригада. Руководитель республики возмущён, что никто в Киеве не удосужился их эвакуировать.
Несколько бойцов Сил территориальной обороны Украины взяты в плен при захвате российскими военными завода "Заря" в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР, им позволят сообщить близким, что они живы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов Сил теробороны Украины. Как правильно заметил помощник главы ЧР, мой дорогой брат Апты Алаудинов, они оказались умнее и сложили оружие, поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы", — пообещал Кадыров.
Он обвинил националистов в том, что они оставили бойцов теробороны в качестве пушечного мяса. Глава Чечни заметил, что руководство Украины отправляет на передовую бойцов "неопытных, голодных, без физической и огневой подготовки". Он согласился с мнением Алаудинова о том, что "Зеленский уничтожает украинский народ". Кадыров не видит никакого тактического смысла отправлять на передовую подобных "немощных солдат, которые даже ружьё не смогут правильно держать". По его словам, такие больные и пожилые пленные составляют значительную часть.
На "Заре" также была задержана пожарная бригада. Кадыров возмущён, что никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. "Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми", — отметил глава ЧР. В отношении всех задержанных будет проведена проверка. Он подчеркнул, что, в отличие от нацистов, российские военные "гарантируют пленным жизнь и человеческое отношение".
Напомним, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что украинские солдаты, которые были выбиты из освобождённого города Рубежного, оказались заблокированными на заводе "Заря". Эту операцию проводила Народная милиция ЛНР совместно с бойцами спецназа "Ахмат" Чеченской Республики.
ТАСС / Александр Река