На предприятии также была задержана пожарная бригада. Руководитель республики возмущён, что никто в Киеве не удосужился их эвакуировать.

Несколько бойцов Сил территориальной обороны Украины взяты в плен при захвате российскими военными завода "Заря" в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР, им позволят сообщить близким, что они живы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Наши бойцы уничтожили значительную часть живой силы противника, обратив оставшихся в позорное бегство, а также взяли в плен несколько бойцов Сил теробороны Украины. Как правильно заметил помощник главы ЧР, мой дорогой брат Апты Алаудинов, они оказались умнее и сложили оружие, поэтому будут жить. Им дадут возможность сообщить близким, которых они не видели два месяца, что они живы и здоровы", — пообещал Кадыров.

Он обвинил националистов в том, что они оставили бойцов теробороны в качестве пушечного мяса. Глава Чечни заметил, что руководство Украины отправляет на передовую бойцов "неопытных, голодных, без физической и огневой подготовки". Он согласился с мнением Алаудинова о том, что "Зеленский уничтожает украинский народ". Кадыров не видит никакого тактического смысла отправлять на передовую подобных "немощных солдат, которые даже ружьё не смогут правильно держать". По его словам, такие больные и пожилые пленные составляют значительную часть.

На "Заре" также была задержана пожарная бригада. Кадыров возмущён, что никто не удосужился их эвакуировать или сообщить о приближении российских войск. "Этим ребятам повезло, что российские военные сначала думают и затем стреляют, а не наоборот. А иначе не стояли бы живыми", — отметил глава ЧР. В отношении всех задержанных будет проведена проверка. Он подчеркнул, что, в отличие от нацистов, российские военные "гарантируют пленным жизнь и человеческое отношение".