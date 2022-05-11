Кадыров заявил об освобождении завода "Заря", Южного и Воеводовки в ЛНР

Под полным контролем российских военнослужащих теперь также находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль военнослужащими России и Луганской Народной Республики населённых пунктов Южный и Воеводовка. Попутно был освобождён и пороховой завод "Заря". Об этом он написал в телеграм-канале.

"Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населённые пункты Южный и Воеводовка, попутно освобождён пороховой завод "Заря". Также под полным контролем российских военнослужащих теперь находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник", — сообщил Кадыров.

Как рассказал Кадыров, это произошло сегодня в 4 часа утра. По его словам, линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины, поэтому националисты пытаются подрывать речные переправы. Украинские бойцы уже подорвали автомобильный мост, пытаясь отступить.

В результате этой операции было ликвидировано свыше 200 националистов, 10 единиц боевой техники выведено из строя. Сейчас на освобождённых территориях проводятся "оперативные мероприятия по зачистке разобщённых националистических группировок", подчеркнул Кадыров.