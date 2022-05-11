Кадыров заявил об освобождении завода "Заря", Южного и Воеводовки в ЛНР
Под полным контролем российских военнослужащих теперь также находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль военнослужащими России и Луганской Народной Республики населённых пунктов Южный и Воеводовка. Попутно был освобождён и пороховой завод "Заря". Об этом он написал в телеграм-канале.
"Бойцы подразделения "Ахмат" совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населённые пункты Южный и Воеводовка, попутно освобождён пороховой завод "Заря". Также под полным контролем российских военнослужащих теперь находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник", — сообщил Кадыров.
Как рассказал Кадыров, это произошло сегодня в 4 часа утра. По его словам, линия соприкосновения стремительно отодвигается вглубь Украины, поэтому националисты пытаются подрывать речные переправы. Украинские бойцы уже подорвали автомобильный мост, пытаясь отступить.
В результате этой операции было ликвидировано свыше 200 националистов, 10 единиц боевой техники выведено из строя. Сейчас на освобождённых территориях проводятся "оперативные мероприятия по зачистке разобщённых националистических группировок", подчеркнул Кадыров.
Напомним, ранее помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов сообщил, что украинские солдаты, которые были выбиты из освобождённого города Рубежного, оказались заблокированными на заводе "Заря". Эту операцию проводила Народная милиция ЛНР совместно с бойцами спецназа "Ахмат" Чеченской Республики.
ТАСС / Боршигова Таисия